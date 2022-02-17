Fenerbahçe nasıl tur atlar? Deplasman golü kuralı geçerli mi? Slavia Prag - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman oynanacak?

17 Şubat 2022 Perşembe, 23:01

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Çekya ekibi Slavia Prag'a 3-2 mağlup oldu.

Çek ekibine galibiyeti getiren golleri 45'inci dakikada Traore, 62'nci dakikada Dorley ve 64'üncü dakikada Lingr kaydetti.

Fenerbahçe'nin karşılaşmadaki golleri ise 58'inci dakikada Pelkas ve 84'üncü dakikada Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi.

Fenerbahçeli taraftarlar, bu sonucun ardından Sarı Lacivertli ekibin nasıl tur atlayacağını merak ediyor.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan maçı konuk takım 2-3 kazandı. Temsilcimiz, tur umutlarını bu skorla Prag'a bıraktı. Prag'taki rövanş maçında her türlü beraberlik Slavia Prag'ın işine yarayacak.

İsmail Kartal'ın öğrencilerinin deplasmanda 2-3 kazanması halinde maç uzayacak. Deplasman golü avantajının kaldırılması nedeniyle Fenerbahçe, Çekya'da 2-3 harici alacağı her türlü galibiyetle tur biletini kazanan takım olacak.



RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

24 Şubat Perşembe günü Eden Arena'da oynanacak Slavia - Prag maçı TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.



