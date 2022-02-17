Fenerbahçe, tur umudunu Prag'a bıraktı! Fenerbahçe 2-3 Slavia Prag

İkinci yarıda Fenerbahçe 58. dakikada Dimitris Pelkas ile beraberliği yakaladı. Ama 62. dakikada Çekya temsilcisinde Oscar Dorley, topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. 2 dakika sonra 64. dakikada bu kez Ondrej Lingr'in golüyle konuk ekip skoru 3-1 yaptı. 84. dakikada temsilcimiz Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu ile farkı 1'e indirdi.