Fenerbahçe, tur umudunu Prag'a bıraktı! Fenerbahçe 2-3 Slavia Prag

cumhuriyet.com.tr
17 Şubat 2022 Perşembe, 19:23
Fenerbahçe, tur umudunu Prag'a bıraktı! Fenerbahçe 2-3 Slavia Prag

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda evinde Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk etti.

Fenerbahçe, tur umudunu Prag'a bıraktı! Fenerbahçe 2-3 Slavia Prag

Karşılaşma konuk ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi. 

Fenerbahçe, tur umudunu Prag'a bıraktı! Fenerbahçe 2-3 Slavia Prag

Slavia Prag ilk yarının son dakikasında Ibrahim Traore ile öne geçti ve soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

Fenerbahçe, tur umudunu Prag'a bıraktı! Fenerbahçe 2-3 Slavia Prag

İkinci yarıda Fenerbahçe 58. dakikada Dimitris Pelkas ile beraberliği yakaladı. Ama 62. dakikada Çekya temsilcisinde Oscar Dorley, topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. 2 dakika sonra 64. dakikada bu kez Ondrej Lingr'in golüyle konuk ekip skoru 3-1 yaptı. 84. dakikada temsilcimiz Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu ile farkı 1'e indirdi. 

Fenerbahçe, tur umudunu Prag'a bıraktı! Fenerbahçe 2-3 Slavia Prag

Kadıoğlu'nun 1 gol 1 asistle yıldızlaştığı karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 3-2'lik skorla tamamlandı.

Fenerbahçe, tur umudunu Prag'a bıraktı! Fenerbahçe 2-3 Slavia Prag

Karşılaşmanın rövanşı 24 Şubat Perşembe günü Çekya'da oynanacak. 

Fenerbahçe, tur umudunu Prag'a bıraktı! Fenerbahçe 2-3 Slavia Prag

Fenerbahçe, 2007 yılındaki 3-3'lük AZ Alkmar karşılaşmasının ardından sonra ilk kez Kadıköy'deki bir Avrupa maçında kalesinde 3 gol gördü.

Fenerbahçe, tur umudunu Prag'a bıraktı! Fenerbahçe 2-3 Slavia Prag

Fenerbahçe tribünleri maçın bazı bölümlerinde Ferdi Kadıoğlu hariç tüm futbolcuları ıslıklarken, yönetimi de istifaya davet etti.

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