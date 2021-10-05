Ferdi Kadıoğlu'nun babasından Stefan Kuntz'a yanıt
Stefan Kuntz'un Ferdi Kadıoğlu açıklamasının ardından genç futbolcunun babası Twitter'dan yaptığı paylaşımla konuya dahil oldu. Baba Kadıoğlu bir süre sonra paylaşımı kaldırdı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop gazetecilerle bir araya geldi.
Alman teknik adam, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun durumunun sorulması üzerine, "Öncelikle Ferdi’nin hangi milli takımı seçeceğine karar vermesi gerekiyor. Daha sonrasında kendisinin Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunması lazım. Ardından kendisi için FIFA nezdinde milli takım değişikliği başvurusu yapılabilir." sözlerini kullandı.
FERDİ KADIOĞLU'NUN BABASINDAN YANIT
Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu ise Twitter hesabından genç futbolcunun kimlik kartını paylaşarak "Ferdi Kadıoğlu TC kimlik kartı gerisini size bırakıyorum TFF" yorumunu yaptı.
Feyzullah Kadıoğlu bir süre sonra bu paylaşımı kaldırdı.
Fenerbahçe forması giyen 21 yaşındaki genç futbolcu bugüne kadar Hollanda alt yaş milli takımlarında birçok kez forma giydi. Ferdi Kadıoğlu son olarak Hollanda U21 formasıyla 18 maça çıktı.
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