Antalyaspor, Ersun Yanal ile yolların ayrıldığını duyurdu
Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Deneyimli teknik adam geçen sezon kırmızı beyazlı ekiple 3.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Antalyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Teknik Direktörümüz Ersun Yanal ile sözleşmemizi sonlandırma kararı almış bulunmaktayız.
Ersun Yanal ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz.
SÜPER LİG'DE 8 HAFTADA 9 AYRILIK
Süper Lig'de 8 haftada, 9 teknik direktör ile yollar ayrıldı.
Sezon başından beri kulüpleri ile yolları ayrılan teknik direktörler şu şekilde:
Çağdaş Atan, Alanyaspor
Samet Aybaba, Adana Demirspor
Yalçın Koşukavak, Kayserispor
Şenol Can, Kasımpaşa
Ünal Karaman, (Göztepe)
Bülent Uygun, Çaykur Rizespor
Aykut Kocaman, Başakşehir
İrfan Buz, Yeni Malatyaspor
Ersun Yanal, Antalyaspor
???? Teşekkürler @ersunyanal— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) October 4, 2021
Teknik Direktörümüz Ersun Yanal ile sözleşmemizi sonlandırma kararı almış bulunmaktayız.
Ersun Yanal ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/z0YgzLoOZF
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