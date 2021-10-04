Antalyaspor, Ersun Yanal ile yolların ayrıldığını duyurdu

04 Ekim 2021 Pazartesi, 22:32

Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Deneyimli teknik adam geçen sezon kırmızı beyazlı ekiple 3.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Antalyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Teknik Direktörümüz Ersun Yanal ile sözleşmemizi sonlandırma kararı almış bulunmaktayız.

Ersun Yanal ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz.

SÜPER LİG'DE 8 HAFTADA 9 AYRILIK

Süper Lig'de 8 haftada, 9 teknik direktör ile yollar ayrıldı.

Sezon başından beri kulüpleri ile yolları ayrılan teknik direktörler şu şekilde:

Çağdaş Atan, Alanyaspor

Samet Aybaba, Adana Demirspor

Yalçın Koşukavak, Kayserispor

Şenol Can, Kasımpaşa

Ünal Karaman, (Göztepe)

Bülent Uygun, Çaykur Rizespor

Aykut Kocaman, Başakşehir

İrfan Buz, Yeni Malatyaspor

Ersun Yanal, Antalyaspor





???? Teşekkürler @ersunyanal



Teknik Direktörümüz Ersun Yanal ile sözleşmemizi sonlandırma kararı almış bulunmaktayız.



Ersun Yanal ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/z0YgzLoOZF — Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) October 4, 2021



