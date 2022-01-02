Olay iddia: Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihi belli oldu

02 Ocak 2022 Pazar, 22:38

Fenerbahçe'nin bu sezon parlayan yıldızı Ferdi Kadıoğlu, daha önce mart ayını beklediğini söylese de kendisi açısından son derece kritik olan milli takım kararını verdi.

TRT Spor'un haberine göre Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takımımızın formasını giyecek. 22 yaşındaki futbolcu son kararını Stefan Kuntz'a bildirdi.

Ferdi Kadıoğlu, Türk milli takımını seçmiş olmasaydı bile Fenerbahçe'de Türk statüsünde oynamaya devam edebilecekti.

7 Eylül 1999 doğumlu Ferdi, Hollanda'da Nec Nijmegen altyapısında yetişti. Fenerbahçe, henüz 18 yaşındayken oyuncuya 1.4 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattı.