Olay iddia: Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihi belli oldu
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun hangi milli takımı seçeceği merak konusuyken ortaya çarpıcı bir iddia atıldı. Kadıoğlu'nun Türkiye Milli Takımı'nı seçtiği belirtildi.
Fenerbahçe'nin bu sezon parlayan yıldızı Ferdi Kadıoğlu, daha önce mart ayını beklediğini söylese de kendisi açısından son derece kritik olan milli takım kararını verdi.
TRT Spor'un haberine göre Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takımımızın formasını giyecek. 22 yaşındaki futbolcu son kararını Stefan Kuntz'a bildirdi.
Ferdi Kadıoğlu, Türk milli takımını seçmiş olmasaydı bile Fenerbahçe'de Türk statüsünde oynamaya devam edebilecekti.
7 Eylül 1999 doğumlu Ferdi, Hollanda'da Nec Nijmegen altyapısında yetişti. Fenerbahçe, henüz 18 yaşındayken oyuncuya 1.4 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattı.
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