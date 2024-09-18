Ferdi Kadıoğlu'ndan Brighton'da ilk gol!
Fenerbahçe'den Brighton'a rekor bonservis bedeliyle transfer olan Ferdi Kadıoğlu, İngiliz takımındaki ilk golünü Wolverhampton'a karşı oynanan Lig Kupası maçında attı.
İngiltere Lig Kupası 3. Tur karşılaşmasında Brighton, sahasında Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. American Express Stadyumu'ndaki maçı Brighton 3-2'lik skorla kazandı.
Brighton'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Carlos Baleba, 31. dakikada Simon Adingra ve 85. dakikada Ferdi Kadıoğlu attı. Wolves'in golleri 44. dakikada Gonçalo Guedes ve 90. dakikada Thomas Doyle'den geldi.
3 DAKİKADA GOL ATTI
Brighton'da Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Milli futbolcu, 82'de oyuna girdi ve 85'te fileleri havalandırmayı başardı.
Bu sonucun ardından Brighton, Lig Kupası'nda tur atladı. Wolves, turnuvaya veda etti.
Etiketler: #brighton #ferdi kadıoğlu #wolverhampton
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