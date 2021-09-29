Ferguson'dan Ronaldo'ya Sezar benzetmesi
Ünlü teknik direktör Sir Alex Ferguson, Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a dönüşüyle ilgili "Sezar'ın Roma'ya dönmesi gibiydi" benzetmesini yaptı.
"Cristiano Ronaldo Old Trafford'a Sezar gibi döndü."
Bu iddialı açıklama, Manhcester United'ın efsanevi teknik direktörü Sir Alex Ferguson'a ait.
Eski İskoç teknik adam, 2003 yılında Kırmızı Şeytanlar'a transfer ettiği öğrencisinden övgüyle bahsetti.
"Sezar'ın bir zafer sonrası Roma'ya "Gittim, gördüm, fethettim" diyerek dönmesi gibiydi. Fantastikti. Milyonlarca Manchester United taraftarı için çok özel bir andı. Cristiano Ronaldo tarihin en iyisi olabilmek için kendi hayatını feda etti."
Portekizli süper yıldız 2009'da ayrıldığı United'a Real Madrid ve Juventus formaları giydikten sonra bu sezon başında geri döndü.
Alex Ferguson, Ronaldo'nun Real Madrid'e oynama hayalini bildiğini, kendisinden çok memnun olmasına rağmen bu transfere onay verdiğini de söyledi.
Efsanevi teknik adam 1986-2013 yılları arasında çalıştırdığı Manchester United'a 13 Premier League ve 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandırdı.
Cristiano Ronaldo, Ferguson'un futbol tarihine armağan ettiği birçok yıldızdan birisi. Şampiyonlar Ligi'nin gelmiş geçmiş en golcü futbolcusu olan Portekizli futbolcu, 5 Devler Ligi şampiyonluğundan ilkini de Manchester United'da kazanmıştı.
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