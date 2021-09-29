Sergen Yalçın, Ajax maçı sonrası soyunma odasında konuştu!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ajax maçının ardından soyunma odasında futbolcularla yaptığı konuşmada moral verdi..
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-0 kaybedilen Ajax maçının ardından soyunma odasında futbolcularla konuştu. 2-0 kaybedilen karşılaşmanın ardından soyunma odasında futbolculara seslenen Yalçın, bütün futbolculara teşekkür etti. Yalçın'ın "Verilen mücadeleyi beğendim. Bugün kaybettiğimiz için üzgün olmaya gerek yok. Böyle bir atmosferi yaşamanız, bu atmosferin içinde olmak bundan sonraki futbol hayatlarınızda çok önemli olacak" dediği öğrenildi.
Beşiktaş'ta Domongaj Vida, Wellinton, Kevin N'koudu, Necip Uysal, Mehmet Topal, Rachid Ghezzal, Mirale Pjanic, Cyle Larin, Alex Teixeira, Atiba Hutchinson sakatlıkları, Montaro ise koronavirüse yakalanması nedeniyle kadroda yer alamamıştı. Güven Yalçın da Avrupa listesine yazılmadığı için Ajax karşısında forma giyemedi.
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