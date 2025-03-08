Fernando Muslera: "Bu fark kapanmaz!"
Galatasaray'da takım üzerinde etkisi büyük olan Muslera, "Herkes sonuna kadar fedakarlık yapacak ve Fenerbahçe ile aramızdaki puan farkı kapanmayacak" dedi.
Galatasaray devre arasına ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider girmişti.
Hatayspor ve Kasımpaşa maçlarında alınan beraberliklerle birlikte, Fenerbahçe maçlarını kazanınca aradaki fark 4'e inmişti.
Galatasaray, Alanyaspor maçı öncesinde kamp yaparak kendini kapatırken takım üzerinde büyük etkisi olan Fernando Muslera yaptığı motivasyon konuşmasıyla arkadaşlarını kenetledi. Uruguaylı kaleci, ligin kalan bölümünde herkesten fedakarlık yapmasını ve şampiyonluğa odaklanmasını istedi.
Fernando Muslera, "Uzun yıllardır Galatasaray'da oynuyorum. Bu kulübün kazanma kültürü var. Tarihinde hep başarılar, kupalar var. Şimdi bir yenisini kazanmak bizim elimizde. 11 maçta herkes konsantrasyonunu üst düzeyde tutsun. Fenerbahçe ile aramızdaki 4 puanlık fark kapanmayacak." dedi.
Uruguaylı kaleci "Alanyaspor maçından başlayarak artık hata yapmayalım. Ligin kalan bölümünde tüm camia tek yürek olarak hedefe yürüyeceğiz. Sezon sonunda şampiyonluk kupasını hep beraber kaldıracağız." ifadelerini kullandı.
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