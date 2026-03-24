Fernando Muslera'dan dikkat çeken Galatasaray açıklaması: 'Futbolu bıraktığımda...'

Liglere milli maçlar nedeniyle verilen arada Uruguay, sırasıyla İngiltere ve Cezayir'le karşı karşıya gelecek. Uruguay Milli Takım Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, iki maçın kadrosunu duyururken kariyerini Arjantin ekibi Estudiantes de la Plata'da sürdüren Fernando Muslera da listede yer aldı.

Daha önce milli takımı bıraktığını açıklayan Muslera, 4 yıl sonra yeniden kadroya geri döndüğü için mutlu olduğunu söyledi. AUF TV'ye verdiği röportajda Muslera, "Yeniden davet edildiğim için çok mutluyum. Bu dört yılda kişisel hayatımda birçok şey yaşadım ve bu da fikrimi değiştirmeme ve kapıları yeniden açmama neden oldu" dedi.

Muslera sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıllar boyunca öğrendiğim tüm deneyimleri, bugün konuştuğum, fikir alışverişinde bulunduğum takım arkadaşlarıma aktarabilmek, her ne kadar oynadıkları kulüpler tarafından çok iyi hazırlanmış bir nesil olsalar da, yaş, deneyim ve tecrübe sayesinde rol model olmanın tadını çıkarabilmek benim için çok önemli."

'FUTBOLU BIRAKTIĞIMDA ŞÜPHESİZ GERİ DÖNECEĞİM'

Galatasaray dönemi ve futbolu bıraktıktan sonraki planları için Muslera, "Türkiye benim ikinci evim. 14 yıl orada geçirdim. İki çocuğum orada doğdu. Onlara çok şey borçluyum, sadece Galatasaray'a değil, ülkeye de. Futbolu bıraktığımda şüphesiz geri döneceğim" ifadelerini kullandı.

Deneyimli kaleci ayrıca, "Türk mutfağı Güney Amerika'ya oldukça yakın. Türkiye harika bir ülke. Futbolu çok seviyorlar. Futbolun ötesinde taraftarların başka ilgi alanları da var. Futbol maçlarına gidiyorlar ama aynı zamanda basketbol ve voleybol maçlarına da katılıyorlar. Benim için muhteşem bir deneyimdi" açıklamasında bulundu.