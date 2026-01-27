Fernando Muslera'dan Galatasaray itirafı: 'Verdiğim en iyi karar'

Uruguay futbolunun efsane kalecisi Fernando Muslera, Ovacion'a verdiği kapsamlı röportajda kariyerinin dönüm noktalarını anlatırken Galatasaray'a özel bir parantez açtı.

Sarı-kırmızılı kulübü hem sportif hem de insani açıdan hayatında çok özel bir yere koyan Muslera, Türkiye yıllarını "en doğru karar" olarak tanımladı.

"GALATASARAY BENİM İKİNCİ EVİM"

Muslera, Galatasaray'a transferini hayatındaki en doğru adımlardan biri olarak gördüğünü belirterek, "Kişisel anlamda verdiğim en iyi karardı. Türkiye'deki lig çok küçümseniyor ama aslında son derece rekabetçi, statları üst düzey ve atmosferi çok güçlü bir lig" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulübün kendisi için anlamını net bir cümleyle özetleyen Muslera, "Galatasaray benim ikinci evim. Hem futbol hem de hayat açısından… Orada uzun yıllar oynadım, kaptanlık yaptım, iki çocuğum Türkiye'de doğdu ve ailemi orada kurdum" dedi.

KULÜPLER ARASI İŞBİRLİĞİ

Galatasaray'ın kendisi için kullandığı "efsane" ifadesine de değinen Muslera, bu unvanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu dile getirdi.

Kulüple bağının futbolu bıraktıktan sonra da süreceğini vurgulayan deneyimli kaleci, Galatasaray ile kulüpler arası işbirliği içinde olduklarını da açıkladı.

Muslera, sahibi olduğu Sportivo Bella Italia ile Galatasaray arasında bir işbirliği bulunduğunu söyleyerek, "Galatasaray ve Wanderers gibi beni ben yapan kulüplerle bağlantıda olmak beni çok mutlu ediyor. Bu bağlar futbolun sadece saha içinden ibaret olmadığını gösteriyor" dedi.