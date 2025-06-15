Fernando Muslera'dan Icardi itirafı: 'Onun kafasında sadece Fenerbahçe var'

Fernando Muslera'nın 14 senelik Galatasaray kariyeri sona erdi. Sarı kırmızılılar, Uruguaylı eldiven ile yapılan röportajın ilk bölümünü yayınladı.

Galatasaray'a geliş sürecinde Fenerbahçeli Lugano ile iletişim kuran Fernando Muslera, "Galatasaray'a gelirken Lugano Türkiye'de oynuyordu. Ona sordum. 'Nando valla çok güzel bir takım. Her zaman Avrupa oynuyor Galatasaray' dedi. İnternette araştırdım sonrasında. Taffarel ve Fatih hoca var o zaman, çok çabuk karar verdim" dedi.

Galatasaray'a geliş sürecinde Fenerbahçeli Lugano ile iletişim kuran Fernando Muslera, "Galatasaray'a gelirken Lugano Türkiye'de oynuyordu. Ona sordum. 'Nando valla çok güzel bir takım. Her zaman Avrupa oynuyor Galatasaray' dedi. İnternette araştırdım sonrasında. Taffarel ve Fatih hoca var o zaman, çok çabuk karar verdim" dedi.

Mauro Icardi'nin takım içinde çok etkili olduğunu söyleyen 38 yaşındaki file bekçisi, "Mauro Icardi zaten adamda karizma var, her şey var, herkes onu dinliyor. Süper Kupa maçında sadece Mauro mutluydu herkes neden olduğunu biliyor onun kafasında sadece Fenerbahçe var. Mauro çok istedi ve bize 'Kaç dakika oynayacağımızı bilmiyorum ama garanti 1 gol atacağım' dedi. Adam 1 dakika oynadı ve attı" ifadelerini kullandı.



