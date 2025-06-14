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Fernando Muslera'nın yeni adresi belli oldu!

Fernando Muslera'nın yeni adresi belli oldu!

14.06.2025 09:24:00
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NTV Spor
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Fernando Muslera'nın yeni adresi belli oldu!

Galatasaray'da başarılarla dolu bir kariyeri geride bırakan Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu. 39 yaşındaki file bekçisinin yeni adresi Arjantin olacak.

Galatasaray'da 19 kupa kazanan ve efsaneleşen Fernando Muslera'nın yeni adresi netleşiyor. 


2011 yılında Galatasaray'a gelen ve 14 yıl aradan sonra ayrılan Muslera'nın yeni adresi Arjantin'de olacak. 


Cesar Luis Merlo'nun haberine göre; Fernando Muslera, Arjantin Ligi ekiplerinden Estudiantes ile anlaştı. Uruguaylı kaleci Arjantin ekibi ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.


Haberde, Muslera'nın Penarol'den de 1.5 yıllık teklif aldığı ancak daha düşük bir maaş sunulduğu için Muslera'nın Estudiantes'in teklifini kabul ettiği belirtildi.


Geride bıraktığımız sezonda Galatasaray ile 43 maça çıkan yıldız isim, kalesinde 53 gol görürken, 13 maçta da golesini kapadı. 

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