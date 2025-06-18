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Dursun Özbek'ten şampiyonluk açıklaması: 'Akıl almaz yalanlarla, sinsi planlarla...'

Dursun Özbek'ten şampiyonluk açıklaması: 'Akıl almaz yalanlarla, sinsi planlarla...'

18.06.2025 15:42:00
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AA
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Dursun Özbek'ten şampiyonluk açıklaması: 'Akıl almaz yalanlarla, sinsi planlarla...'

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, haziran ayı divan kurulu toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Özbek, "Sezon boyunca akıl almaz yalanlarla, sinsi planlarla ve tuzaklarla karşı karşıya bırakıldık. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar sahada iyi oynayan, mücadele eden kazandı. Sonunda yine iyiler kazandı" dedi.
Başkan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenlenen haziran ayı divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de 25. kez şampiyonluğa ulaştıklarını hatırlatan Özbek, "Türkiye'nin ilk 5 yıldızlı takımının yönetim kurulu olarak karşınızda bulunmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Zorlu bir sezonu geride bıraktık. Yaşadığımız en büyük zorluk sahada yapmak istediğimiz mücadeleyi sürekli saha dışına çekmeye çalışanlara karşıydı. Sezon boyunca akıl almaz yalanlarla, sinsi planlarla ve tuzaklarla karşı karşıya bırakıldık ancak ne yaparlarsa yapsınlar sahada iyi oynayan, mücadele eden kazandı. Sonunda yine iyiler kazandı" ifadelerini kullandı.

"HEDEFLERİMİZE BİRLİKTE ULAŞACAĞIZ"


Camiaya ve taraftarlarına teşekkür eden Dursun Özbek, "Tüm zorlu süreçte yanımızda olan divan üyelerimiz başta olmak üzere tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Başka hiçbir kulüpte göremediğimiz değerleriyle bizi gerektiğinde eleştirdiniz, önerilerinizi sundunuz, yanımızda oldunuz. Göreve geldiğim günden itibaren camiamızda oluşturmaya çalıştığımız sevgi ve saygı ortamının en önemli destekçisi oldunuz. Bunun için hepinize teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda olan taraftarlarımız, stadımızı tüm rakiplerimizin hayran olduğu bir ortama çevirdi. Sizlere bir kez daha teşekkürlerimi gönderiyorum. Önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahamızda her maçta son saniyeye kadar birlikte mücadele edeceğiz. Hedeflerimize birlikte ulaşacağız. Buna yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, gelecek hedefleriyle ilgili de şunları kaydetti:

"Şampiyon olduk, kupaları kazandık diye yine bize durmak yok. Şimdi daha çok çalışacağız. Bizim büyük hayallerimiz, o hayalleri gerçeğe dönüştürecek gücümüz ve irademiz var. Galatasaray'ımızı çocuklarımıza, torunlarımıza gurur duyduğumuz bir şekilde bırakmak için hiç durmayacağız. Bu sene hedefimizde sadece Türkiye'de şampiyonluk yok. Kurucumuz Ali Sami Yen'in koyduğu hedef, yani Türk olmayan takımları yenmek, yarıştığımız her branşta sürdürülebilir bir başarı için çalışmak, her sporcumuzla madalya kazanmak için mücadele etmek, başladığımız projelerimizi sona erdirmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmak, Galatasaray'ın her geçen gün daha da parlayan geleceği için durmadan çaba göstermek var. İnanıyoruz, başaracağız."

Sarı kırmızılı kulübün haziran ayı divan kurulu toplantısında Galatasaray'ın bu sezon futbolda kazandığı Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası da sergilendi ve divan kurulu üyeleriyle buluştu.
İlgili Konular: #galatasaray #dursun özbek #Divan Kurulu

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