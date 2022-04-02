Fernando Muslera: 'Kadıköy'de kazanmak istiyoruz'
Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, VavaCars Fatih Karagümrük'ü mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Gelecek hafta oynayacakları Fenerbahçe derbisi hakkında konuşan Uruguaylı kaleci, Kadıköy'e kazanmak için gideceklerini vurguladı.
Galatasaray'ın VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta bir penaltı kurtaran Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.
Galibiyeti değerlendiren Muslera "Galibiyeti almamız lazımdı. Puanlarımızı arttırmamız gerekiyor. Kendi performansım ve takımın performansı için mutluyum. Bu maçtan mutlu ayrıldık" dedi.
Derbiyle ilgili düşüncesi sorulan Galatasaray'ın kaptanı, "Fenerbahçe derbisi çok önemli. Bu maçlarda oynamak çok önemli. Nerede oynandığının önemi yok. Kadıköy'de de kazanmak istiyoruz. En iyi şekilde hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.
İlgili Haberler
- Galatasaray'dan eksik futbolcuların durumuyla ilgili açıklama
- Galatasaray hata yapmadı!: Galatasaray 2–0 Fatih Karagümrük
- Prof. Dr. Işın Çelebi: Galatasaray'da ibrasızlık bir silah gibi kullanılmaya başlandı
Video Haberler
- Erdoğan'dan 'hayat pahalılığı' mesajı
- Esnaf isyan etti: İkinci el otomobil piyasası durgun
- Bakan Yanık'tan 'Enes Kara' açıklaması
- Erdoğan'ı taklit eden genç akaryakıt istasyonunda
- Kayıp asteğmen için aramalar sürüyor
- 'Elhamdülillah hepsi hırsız...'
- Çatıda çıkan yangında 250 güvercin öldü
- Hırsızlıktan yakalandı, 1 kişiyi öldürdüğü ortaya çıktı
- Sarıyer’de korkutan yangın: İtfaiye aracına da sıçradı!
- Rüzgar nedeniyle... Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı
En Çok Okunan Haberler
- Ramazanda dengeli beslenme için 'üç öğün' önerisi
- Bilim insanlarından kanser ilacı seçimi için test cihazı
- Türk bilim insanları 'çöl tozunun' zararlarını araştırdı
- İklim değişikliği 'kuş popülasyonunu' da etkiliyor
- Çocuklardaki 'gıda alerjisi haritası'
- Mark Twain’den usta işi mizahi yergi
- İş Sanat yeni sergisini Metaverse'te açıyor
- Afrika çöl tozları 'göz sağlığını' tehdit edebilir
- Kalp hastalarına oruç uyarısı
- Kendi olma cesareti!