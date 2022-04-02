Fernando Muslera: 'Kadıköy'de kazanmak istiyoruz'

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, VavaCars Fatih Karagümrük'ü mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Gelecek hafta oynayacakları Fenerbahçe derbisi hakkında konuşan Uruguaylı kaleci, Kadıköy'e kazanmak için gideceklerini vurguladı.

cumhuriyet.com.tr
02 Nisan 2022 Cumartesi, 23:12
Fernando Muslera: 'Kadıköy'de kazanmak istiyoruz'
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Galatasaray'ın VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta bir penaltı kurtaran Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti değerlendiren Muslera "Galibiyeti almamız lazımdı. Puanlarımızı arttırmamız gerekiyor. Kendi performansım ve takımın performansı için mutluyum. Bu maçtan mutlu ayrıldık" dedi.

Derbiyle ilgili düşüncesi sorulan Galatasaray'ın kaptanı, "Fenerbahçe derbisi çok önemli. Bu maçlarda oynamak çok önemli. Nerede oynandığının önemi yok. Kadıköy'de de kazanmak istiyoruz. En iyi şekilde hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.



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