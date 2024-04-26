Fernando Muslera, Süper Lig tarihine geçti

Yayınlanma: 26.04.2024 - 22:53

Güncelleme: 26.04.2024 - 22:53

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0 yendi. Sarı kırmızılıların gollerini Hakim Ziyech, Kerem Demirbay ve Mauro Icardi kaydetti.

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera maçı 8 kurtarışla bitirdi.

MUSLERA'DAN REKOR

Muslera bu maçla birlikte bu sezon 33 Süper Lig maçının 17'sinde kalesini kapattı.

Uruguaylı eldiven kendisine ait olan bir sezonda 16 maçta kalesini gole kapatma rekorunu 17'ye çıkardı.

REKOR YORUMU

Fernando Muslera galibiyeti ve rekoru beIN SPORTS'a değerlendirdi.

Uruguaylı eldiven, "Galip geldiğimiz için mutluyuz ama en iyi maçımız değildi. 3 puan daha önemliydi. Bir adım daha yaklaştık şampiyonluğa. Rekor kırdık ama en önemlisi 3 puan. 4 maç kaldı, daha fazlasını istiyorum. Bunun için kendimi zorluyorum. Kendi oyunumuza bakıyoruz, diğer şeylere odaklanmıyoruz. Diğer taraflar o kadar önemli değil. Taraftarımıza da çok teşekkürler. Adana Demirspor taraftarını da tebrik ederim. Güzel bir atmosfer vardı." ifadelerini kullandı.