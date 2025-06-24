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Fernando Muslera yeni kulübüne resmi imzayı attı: Sözleşmesi belli oldu!

Fernando Muslera yeni kulübüne resmi imzayı attı: Sözleşmesi belli oldu!

24.06.2025 16:59:00
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Cumhuriyet Spor
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Fernando Muslera yeni kulübüne resmi imzayı attı: Sözleşmesi belli oldu!

Süper Lig ekibi Galatasaray ile yollarını ayıran 38 yaşındaki Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Arjantin kulübü Estudiantes La Plata ile sözleşme imzaladı.

Galatasaray ile uzun yıllar başarılar yaşayan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu.

Uruguaylı eldiven, Arjantin Premier Ligi takımlarından Estudiantes La Plata ile resmi sözleşmeye imza attı.

 

SÖZLEŞME SÜRESİ BELLİ OLDU

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 38 yaşındaki kaleci, Estudiantes ile 2026 yılının Aralık ayına kadar sürecek bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı. 

GALATASARAY'DA REKORLAR KIRDI

Lazio'dan 2011'de Galatasaray'a transferi sonrası Türkiye'de forma giydiği 14 yıl boyunca birçok başarı elde eden Fernando Muslera, aynı zamanda Türk futbol tarihinin en çok kupa kazanan oyuncusu oldu. 

Galatasaray kariyerinde 8'i Süper Lig olmak üzere toplam 19 kez kupa sevinci yaşayan eldiven, 18 kupaya sahip Bülent Korkmaz'ı geride bırakarak rekorun yeni sahibi olmuştu.

Muslera, Galatasaray formasıyla 8 lig şampiyonluğunun yanı sıra 5 Türkiye Kupası ve 6 TFF Süper Kupa kazandı.

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