Galatasaray ile anılıyordu: Inter'den Nicola Zalewski kararı!

Kış transfer döneminde Roma'dan Inter'e satın alma opsiyonuyla kiralanan 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nicola Zalewski, artık Inter'in futbolcusu.

Inter'in açıklamasına göre satın alma opsiyonunu etkin hale getiren kulübün, Polonyalı sol kanat için kasasından 6 milyon Euro çıkaracak.

GALATASARAY İLE ANILMIŞTI

Geçen sezon tüm kulvarlarda Roma ve Inter formaları ile 34 maça çıkan futbolcu 1 gol, 3 asistlik katkı verdi.

Önceki sezon başında Galatasaray, bonservisi o dönem Roma'da bulunan futbolcu için oldukça istekliydi ancak transfer gerçekleşememişti.



