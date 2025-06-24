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İtalyanlar duyurdu: Galatasaray'dan orta saha hamlesi!

İtalyanlar duyurdu: Galatasaray'dan orta saha hamlesi!

24.06.2025 13:11:00
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Cumhuriyet Spor
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İtalyanlar duyurdu: Galatasaray'dan orta saha hamlesi!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Atletico Madrid forması giyen 31 yaşındaki Arjantinli oyuncu Rodrigo De Paul ile ilgilendiği iddia edildi.

Yaz transfer dönemi için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın, Atletico Madrid forması giyen Rodrigo De Paul için resmi teklif yapmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

TuttoMercatoWeb'in haberine göre; İspanyol ekibinden kesin olarak ayrılacak olan Arjantinli orta saha, sarı-kırmızılıların gündemine girdi. Haberde Arjantinli oyuncunun çevresinin, Türkiye seçeneği üzerinde ciddi şekilde düşünmeye başladığı kaydedildi.


DE PAUL'U İSTEYEN ÇOK

Haberde sarı-kırmızılı ekibin girişimlerini sürdürdüğü söylenirken De Paul'un sözleşmesinin 2026 sona ereceği ve Atletico Madrid'in elden çıkarmak istediği aktarıldı.

De Paul’un ismi Galatasaray'ın yanı sıra bazı İtalyan kulüpleriyle, özellikle de oyuncuyu beğenen Milan ile de anıldı. Suudi Arabistan kulüplerinin de oyuncuyu kadrolarına katmak için hazırda beklediği ifade edildi.

53 MAÇTA 13 GOLE KATKI

31 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Atletico Madrid formasıyla 53 resmi maçta görev aldı ve 3 gol, 10 asist yaptı.

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