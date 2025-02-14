Fernando Muslera'dan maç sonu gelen soruya tepki!

Yayınlanma: 14.02.2025 - 01:27

Güncelleme: 14.02.2025 - 01:27

Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, AZ Alkmaar karşılaşması sonrası konuştu.

Uruguaylı eldiven, "Tam unutmalık maç. Baştan sona oynamadık. İyi bitiremedik. Rakip her taraftan kalemize geldi. Her zaman bir şansınız vardı. Şimdi evimizde oynayacağız. Orada güçlü olmamız gerekiyor mental olarak. Kendimizi eleştirmemiz gereken çok şey var, bunu yapacağız. Olan oldu. Bir sonraki maça odaklanmamız gerekiyor" dedi.

MUSLERA'DAN SORUYA TEPKİ

"Zamanı gelince konuşurum demişti kendisi, şu anda bazı konuları konuşmanın zamanı mı? Kariyeriyle ilgili olabilir, eleştiriler olabilir" şeklindeki sorunun ardından, "Futbolu bırakmamı mı istiyorsunuz tam şu anda!" yanıtını verdi.