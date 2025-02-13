Galatasaray'ın tur şansı mucizelere kaldı: AZ Alkmaar 4-1 Galatasaray

Yayınlanma: 13.02.2025 - 21:57

Güncelleme: 14.02.2025 - 00:55

UEFA Avrupa Ligi eleme turu play-off ilk maçında Galatasaray, AZ Alkmaar deplasmanına konuk oldu. Galatasaray, AFAS Stadyumu'nda oynanan maçtan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

AZ Alkmaar'ın gollerini 12. dakikada Sven Mijnans, 37. dakikada penaltıdan Troy Parrott, 57. dakikada Jordy Clasie ve 66. dakikada David Möller Wolfe attı. Galatasaray'ın tek golü 20. dakikada Roland Sallai'den geldi.

GALATASARAY 10 KİŞİ KALDI

Galatasaray, Kaan Ayhan'ın 51. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

Galatasaray, ligde pazartesi günü Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, ardından perşembe günü sahasında AZ Alkmaar'ı rövanşta konuk edecek. AZ Alkmaar, Hollanda Ligi'nde hafta sonunu maç yapmadan geçecek.

İŞTE 11'LER

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Maikuma, Goes, Penetra, Moller Wolfe, Clasie, Mijnans, Koopmeiners, Poku, Parrott, Lahdo

Galatasaray: Muslera, Cuesta, Abdülkerim, Berkan, Jelert, Sara, Kaan, Sallai, Mertens, Morata, Barış Alper

KARŞILAŞMADAN ÖNEMLİ ANLAR | AZ Alkmaar 4-1 Galatasaray

90' Galatasaray'da Morata ve Sara oyundan çıkarken Efe ve Berat dahil oldu.

90' AZ Alkmaar'da Parrot yerine Van Duıjn oyuna dahil oldu.

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 3 dakika ilave edildi.

83' AZ Alkmaar'da Poku ve Smith'in yerlerine Smit ile Daal oyuna dahil oldu.

77' AZ Alkmaar'da Koopmeiners ve Maikuma'nın yerlerine Buurmeester ve Kasius oyuna dahil oldu.

75' SARI KART | AZ Alkmaar'da Clasie sarı kart gördü.

71' Galatasaray'da Berkan ve Jelert'in yerlerine Yusuf Demir ve Metehan dahil oldu.

67' Lahdo'nun sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topta Parrot'un vuruşu Muslera'dan sekti. Ardından Wolfe, meşin yuvarlağı boş kaleye ağlara gönderdi.

66' GOL | AZ Alkmaar'da Wolfe takımının dördüncü golünü kaydetti.

58' SARI KART | Golün ardından Hakem Pinheiro'ya itirazlarda bulunan Morata, sarı kart gördü.

58' Poku, sağ kanattan ceza sahasına yerden gönderdi. Clasie, penaltı noktasında topu kontrol ederek sağ ayağıyla yerden bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

57' GOL | Clasie, AZ Alkmaar'ın üçüncü golünü kaydetti.

56' Galatasaray'da Mertens yerine Kerem Demirbay oyuna dahil oldu.

51' KIRMIZI KART | Galatasaray'da ikinci sarı kartı gören Kaan Ayhan, kırmızı kart ile oyun dışı kalıyor.

49' SARI KART | AZ Alkmaar'da Wolfe sarı kart gördü.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 2 dakika ilave edildi.

43' SARI KARTI | Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı sarı kart gördü.

38' GOL | Parrott'ın penaltıdan bulduğu gol ile AZ Alkmaar tekrar öne geçti.

36' PENALTI | AZ Alkmaar'ın kullandığı serbest vuruşta Barış Alper, ceza sahası içinde Maikuma'ya faul yaptı.

27' Barış Alper, sol kanattan penaltı noktasında bulunan Mertens'e yerden pasını verdi. Mertens'in bekletmeden yaptığı vuruş savunmadan sekerek dışarı gitti. Galatasaray, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

26' Kaan, rakip yarı alanda Mijnans'a faul yaptı.

25' Poku, sağ kanattan topla ilerleyerek ceza sahasına girdi. Penaltı noktasının sağından yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

21' Morata, ceza sahasının sağından penaltı noktasına yerden çevirdi. Barış Alper'in vuruşunda top savunmadan döndü. Sonrasında ceza yayının gerisine düşen topta Sallai, sağ ayağıyla gelişine bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla bulluşturdu.

20' GOL | Sallai, Galatasaray'a beraberliği etiren golü kaydetti.

19' Clasie'nin Poku'ya gönderdiği uzun topta Poku, kaleci Muslera'dan sıyrıldı. Poku boş kaleye topu ağlara göndermek isterken Abdülkerim, son anda araya girerek büyük bir tehlikeyi önledi. AZ Alkmaar, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

13' Sven Mijnans, sol ayağıyla kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

12' GOL | Mijnans, AZ Alkmaar'ı öne geçiren golü kaydetti.

11' SARI KART | Galatasaray'da Kaan Ayhan sarı kart gördü.

5' Poku, ceza yayından sağ ayak içiyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.