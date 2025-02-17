Fernando Muslera'dan Victor Osimhen'e büyük övgü: Maç sonunda maskesini taktı!

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Rizespor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, maçın ardından görüşlerini aktardı.

Fernando Muslera'dan Victor Osimhen'e büyük övgü: Maç sonunda maskesini taktı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.02.2025 - 22:42

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Rizespor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Fernando Muslera maçın ardından konuştu. 

Fernando Muslera, "Rize zor bir deplasman. Bizim maçlarımıza çok iyi hazırlanıyorlar. İkinci yarı daha iyiydik. Bu büyük maçı da kazandık. Hafta sonu da büyük bir maç var. Yeni gelen isimleri de tebrik ederim, bize çok katkı sağladılar. Perşembe AZ Alkmaar maçında taraftarın desteğini bekliyoruz" dedi.

OSİMHEN'İN MASKESİNİ TAKTI

Maçı 2 golle kapatan Osimhen hakkında konuşan Galatasaray kaptanı, "Taraftarımız çağırdıktan sonra maskeyi takmak istedim. Victor Osimhen maçı bırakmıyor, elinden geleni yapıyor. Galibiyeti getiren golleri attı, ikinci yarı kendimizi bulmamızı sağladı. Hepimiz ona müteşekkiriz" sözlerini sarf etti.

 


Etiketler: #fernando muslera #galatasaray #çaykur rizespor

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