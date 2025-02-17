Przemyslaw Frankowski Galatasaray'da bir ilki yaşadı!

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Rizespor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Polonyalı oyuncu Przemyslaw Frankowski, sarı-kırmızılı takımdaki ilk maçında asist yaptı.

Przemyslaw Frankowski Galatasaray'da bir ilki yaşadı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.02.2025 - 22:09

Süper Lig'in 24. haftasındaki Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı oynandı. 

Yeni transfer Przemyslaw Frankowski ilk kez sarı-kırmızılı formayla maça çıktı.

Fransa'nın Lens takımından ara transfer döneminde kadroya katılan Polonyalı sağ bek, Çaykur Rizespor'a karşı ilk 11'de sahaya çıktı.

İLK MAÇINDA ASİST YAPTI

29 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçta asist yaptı.

Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Frankowski, kale sahasına doğru kavisli bir orta yaptı. Attila Mocsi'den önce kafayı vuran Victor Osimhen, topu sağ direk dibinden ağlara gönderdi.


Etiketler: #Przemyslaw Frankowski #galatasaray #çaykur rizespor #süper lig

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