Ali Sowe'den Galatasaray maçı açıklaması: 'Kötü oynamadık ama sonuçtan memnun değilim'

Süper Lig'in 24. haftasında kendi sahasında ağırladığı Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Rizespor'da Ali Sowe, maçın ardından görüşlerini aktardı.

Ali Sowe'den Galatasaray maçı açıklaması: 'Kötü oynamadık ama sonuçtan memnun değilim'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.02.2025 - 22:26

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Rizespor'da Ali Sowe, maçın ardından açıklamalarda bulundu. 

Rizespor'un maçtaki tek golünü kaydeden Ali Sowe, "Çok zor bir maç oldu. Pozitif bir sonuç almak istiyorduk. Kötü oynamadık ama sonuçtan memnun olduğumu söyleyemem. Kişisel olarak gol attığım için mutluyum ama takımıma daha çok yardımcı olmak istiyorum" dedi.


Etiketler: #Ali Sowe #galatasaray #çaykur rizespor

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