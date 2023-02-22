Fernando Muslera'nın alternatifi Lorenzo Montipo!

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 22:12

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 22:12

Fernando Muslera'nın yaşından dolayı kaleye takviye yapmak isteyen Galatasaray'da yeni bir isim gündeme geldi.

Sporx'in haberine göre, Galatasaray, Hellas Verona forması giyen Lorenzo Montipo ile ilgileniyor.

Serie A'da bu sezon etkili bir performans ortaya koyan İtalyan kalecinin birçok talibi olduğu belirtildi.

Bunlardan birinin de Premier Lig ekibi Bournemouth olduğu yazıldı.

Sarı kırmızılı takımın yaz transfer dönemi için düşündüğü 27 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ettiği aktarıldı.

1.91 boyundaki İtalyan kaleci bu sezon Verona formasıyla 24 maçta forma giydi.