Menajeri açıkladı: Beşiktaş'tan Hollandalıya yakın takip!
Süper Lig ekibi Hatayspor forması giyen Rigoberto Rivas'ın menajeri, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcu ile ilgilendiğini ifade etti.
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da forma giyen Rigoberto Rivas, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
Honduraslı futbolcunun menajeri Filippo Pacini, Hatayspor'un oyuncusuna yaptığı ödemeler konusunda sıkıntı yaşadığını ve 25 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmak istediğini söyledi.
"BEŞİKTAŞ İLGİLENİYOR"
Rivas ile ilgilenen kulüplerle ilgili Filippo Pacini yaptığı açıklamada, "Takım maaşların ödenmesine saygı göstermedi. FIFA'dan oyuncunun Hatayspor'dan ayrılmasına izin vermesini istiyoruz. Onunla ilgilenen önemli Serie A kulüpleri, Beşiktaş ve birçok Türk kulübü var" ifadelerini kullandı.
32 MAÇTA 9 GOLE KATKI
Hatayspor'da geride kalan sezonda 32 maça çıkan Rivas, 5 gol attı ve 4 asist yaptı.
Kanatlarda ve 10 numara mevkisinde forma giyebilen 25 yaşındaki Rivas'ın Hatayspor ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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