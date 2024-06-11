Mircea Lucescu'dan Beşiktaş itirafı: 'Razvan'ı almalarını söyledim ancak...'

Teknik direktör Mircea Lucescu, Beşiktaş ile ilgili flaş bir itirafta bulundu. Lucescu, "Razvan'ı almalarını söyledim ancak o PAOK'tan ayrılamadı" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.06.2024 - 17:49
Mircea Lucescu'dan Beşiktaş itirafı: 'Razvan'ı almalarını söyledim ancak...'
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Teknik direktör Mircea Lucescu, Beşiktaş ile ilgili flaş bir itiraflar yaptı.

Lucescu, Tutto Mercato Web'e yaptığı açıklamada, "Yeniden takım çalıştırmak istiyorum. 2-3 şansım vardı. Beşiktaş beni şubat ayında istedi ama ben Inter'de yaptığım hatayı yapmak istemedim." dedi.

"RAZVAN'I ALIN DEDİM"

Oğlu Razvan Lucescu'yu Beşiktaş'a önerdiğini söyleyen deneyimli teknik adam, "Razvan'ı almalarını söyledim ancak o PAOK'tan ayrılamadı. Bakalım ne olacak" ifadelerini kullandı.

"INTER'E SERIE A YETMİYOR"

Eski takımı Inter'den de bahseden Lucescu, "Simone Inzaghi, Avrupa'da kazanmanın kurallarını yeniden belirleyecek. Inter'e Serie A artık yetmiyor. Şampiyonlar Ligi'nde de rekabetçi olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Inter, Beşiktaş, Galatasaray, Shakhtar, Zenit ve Türkiye'yi çalıştıran Lucescu, son olarak Dinamo Kiev'de görev yaptı. Deneyimli çalıştırıcı Kasım 2023'ten beri takım çalıştırmıyor. 


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