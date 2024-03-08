Ferrari'de Carlos Sainz şoku!
Formula 1'de Scuderia Ferrari, Carlos Sainz'ın apandisit ameliyatı nedeniyle Suudi Arabistan GP'sinde yarışamayacağını, yerini Oliver Bearman'ın alacağını açıkladı.
Formula 1 takımlarından Scuderia Ferrari'ye deneyimli pilotu Carlos Sainz'dan kötü haber geldi.
Ferrari, Carlos Sainz'in apandisit ameliyatı nedeniyle Suudi Arabistan GP'sinde yarışamayacağını açıkladı
Carlos Sainz'ın yerine Suudi Arabistan'da Oliver Bearman'ın yarışacağı belirtildi.
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