Ferrari'de Carlos Sainz şoku!

Formula 1'de Scuderia Ferrari, Carlos Sainz'ın apandisit ameliyatı nedeniyle Suudi Arabistan GP'sinde yarışamayacağını, yerini Oliver Bearman'ın alacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.03.2024 - 14:33
Ferrari'de Carlos Sainz şoku!
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Formula 1 takımlarından Scuderia Ferrari'ye deneyimli pilotu Carlos Sainz'dan kötü haber geldi.

Ferrari, Carlos Sainz'in apandisit ameliyatı nedeniyle Suudi Arabistan GP'sinde yarışamayacağını açıkladı

Carlos Sainz'ın yerine Suudi Arabistan'da Oliver Bearman'ın yarışacağı belirtildi. 


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