Formula 1'de heyecan Suudi Arabistan'da devam edecek!

Formula 1 Dünya Şampiyonası 2. yarışı Suudi Arabistan'da düzenlenecek.

AA
Yayınlanma: 07.03.2024 - 15:05
Formula 1'de heyecan Suudi Arabistan'da devam edecek!
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışına Suudi Arabistan ev sahipliği yapacak.

Cidde kentinde yer alan 6,1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'nde yapılacak yarış, 50 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları 8 Mart Cuma saat 20.00'de, yarış ise 9 Mart Cumartesi günü yine aynı saatte başlayacak.

Sezonun ilk yarışı Bahreyn'de Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen zafere ulaşmıştı.

Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 26 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 18

3. Carlos Sainz (İspanya): 15

4. Charles Leclerc (Monako): 12

5. George Russell (Büyük Britanya): 10

Takımlar

1. Red Bull: 44

2. Ferrari: 27

3. Mercedes: 16

4. McLaren: 12

5. Aston Martin: 3


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