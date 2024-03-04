Geri dönebilir: Türkiye'ye Formula 1 müjdesi!

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Formula 1'in yeniden Türkiye'de düzenlenebilmesi adına girişimlerin olduğunu açıkladı. Üçlertoprağı, "FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem ile dünyanın önde gelen şampiyonaları Formula 1 ve Dünya Ralli Şampiyonası’nı yeniden ülkemize kazandırabilmek üzere istişarelerde bulunduk" dedi.

AA
Yayınlanma: 04.03.2024 - 17:55
Geri dönebilir: Türkiye'ye Formula 1 müjdesi!
Abone Ol google-news

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Mohammed Ben Sulayem ile Formula 1 ve Dünya Ralli Şampiyonası’nın yeniden Türkiye'de düzenlenebilmesi konusunda istişarelerde bulunduklarını belirtti.

TOSFED'den yapılan açıklamada, Ben Sulayem'in, TOSFED'in onursal başkanı Serkan Yazıcı ve başkanı Eren Üçlertoprağı'nın ev sahipliğinde Marmaris'e gelerek bir dizi görüşmede bulunduğu hatırlatıldı.

Üçlertoprağı, ziyarete ilişkin değerlendirmesinde, şu ifadeleri kullandı: 

"Uzun zamandır yönetim kurulunda yer aldığımız FIA’nın başkan seviyesinde ülkemize yaptığı ziyaret ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da FIA Başkanı’nı kabul etmesi, hepimizi onurlandıran bir gelişme oldu. Bir bakıma otomobil sporlarının hem ülkemizdeki gelişim eğrisi, hem de FIA’nın Türkiye’ye ne kadar önem verdiğini yansıtan bir adım olarak gördüğümüz görüşmeler son derece verimli geçti. Ülkemiz ve federasyonumuzun organizasyon düzenleme kapasitesini her zaman takdir eden FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem ile dünyanın önde gelen şampiyonaları Formula 1 ve Dünya Ralli Şampiyonası’nı yeniden ülkemize kazandırabilmek üzere istişarelerde bulunduk. Otomobil sporlarını ve federasyonumuzu her zaman destekleyen Sayın Cumhurbaşkanımıza teveccühleri için şükranlarımızı sunuyor, otomobil sporlarının ülkemizdeki gelişiminin devamı ile spor turizmi vasıtasıyla Türkiye’nin tanıtımı için tam gaz çalışmaya devam ediyoruz."


formula 1 haberleri TOSFED haberleri Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu haberleri

İlgili Haberler

Formula 1 efsanesi Gerhard Berger'in çalınan arabası 28 yıl sonra bulundu!

Formula 1 efsanesi Gerhard Berger'in çalınan arabası 28 yıl sonra bulundu!
FIA Başkanı Sulayem açıkladı: 'Erdoğan ile Formula 1'in geri dönüşünü konuştuk'

FIA Başkanı Sulayem açıkladı: 'Erdoğan ile Formula 1'in geri dönüşünü konuştuk'
Formula 1'de heyecan başladı: Sezonun ilk yarışına Verstappen damga vurdu!

Formula 1'de heyecan başladı: Sezonun ilk yarışına Verstappen damga vurdu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Survivor'un yıldızı Barış Murat Yağcı davalık oldu: Tazminat ödeyecek!

Survivor'un yıldızı Barış Murat Yağcı davalık oldu: Tazminat ödeyecek!
Galatasaray – Fenerbahçe Süper Kupa maçının saati değişti!

Galatasaray – Fenerbahçe Süper Kupa maçının saati değişti!
İki aylık enflasyon farkı netleşti: Memur ve emeklilerin maaş zam oranı belli oldu

İki aylık enflasyon farkı netleşti: Memur ve emeklilerin maaş zam oranı belli oldu
Alper Gezeravcı’nın mikroalg deneyinden ilk sonuç alındı

Alper Gezeravcı’nın mikroalg deneyinden ilk sonuç alındı
Feyyaz Uçar'dan Galatasaray'ın paylaşımına sert tepki: 'Başkanımız derhal silinmesini istedi'

Feyyaz Uçar'dan Galatasaray'ın paylaşımına sert tepki: 'Başkanımız derhal silinmesini istedi'
Arka Sokaklar’ın 666. Bölümü: Hüsnü Çoban’ın Göz Alıcı Değişimi Şaşkınlık Yarattı!

Arka Sokaklar’ın 666. Bölümü: Hüsnü Çoban’ın Göz Alıcı Değişimi Şaşkınlık Yarattı!
Galatasaray'da derbi öncesi Zaha gelişmesi!

Galatasaray'da derbi öncesi Zaha gelişmesi!
KPSS 2024/5 tercih sonuçları açıklandı

KPSS 2024/5 tercih sonuçları açıklandı