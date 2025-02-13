Yayınlanma: 13.02.2025 - 20:24

Güncelleme: 13.02.2025 - 20:24

Eskişehirspor'un efsane futbolcusu Fethi Heper, 81 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Fethi Heper kimdir? Fethi Heper neden öldü? Fethi Heper hangi takımlarda oynadı?

FETHİ HEPER KİMDİR?

Fethi Heper 3 Şubat 1944 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Eskişehirspor'un 70'lı yıllarda Süper Lig'in zirvesine oynadığı zamanlarda Eskişehirspor taraftarların en çok kullandıkları slogan olan Fethi-Nihat-Ender filelere gönder sloganındaki Fethi'dir. Havadan gelen topları yine havada ve göğüsünde kontrol ettiği için 'Çengel lakabı ile tanınırdı.

FETHİ HEPER'İN KARİYERİ

Heper, Türk futbolu'nun önemli futbolcularından Metin Oktay'la Anne tarafında akraba olur. Futbol kariyerine yanında akademik eğitimini sürdürdü ve Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ndeki lisans eğitimini 1967'de, doktorasını 1978'de tamamladı. Maliye alanında 1981'de doçent 1988'de profesör unvanlarını aldı. Daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu 2012 seçimlerinde Yıldırım Demirören'in başkanlığa seçilmesi ve listesinden seçimlere girmesi dolayısıyla, Millî Takımlar Komitesi'nden sorumlu olarak yönetim kurulunda yerini almıştır. Fethi Heper, profesyonel futbolculuktan profesörlüğe giden ilk ve tek Türk futbolcudur.

FETHİ HEPER NEDEN ÖLDÜ?

Eskişehirspor ve A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Fethi Heper (81), KOAH rahatsızlığı nedeniyle Eskişehir'de tedavi gördüğü hastanede vefat etti.