Yayınlanma: 13.02.2025 - 10:57

Güncelleme: 13.02.2025 - 10:57

Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, ölümle tehdit edildikten sonra savcılığa başvurdu. Garih, babası Üzeyir Garih’in suikasta kurban gitmesinin ardından, benzer bir tehditle karşı karşıya olduğunu belirterek endişelerini dile getirdi. Peki, İzzet Garih kimdir, kaç yaşında, nereli? İzzet Garih olayı ne?

İZZET GARİH KİMDİR?

İzzet Garih, 1961 yılında İstanbul’da doğdu. 1983 yılında A.B.D. Ann Arbor’daki Michigan Üniversitesi’nin Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını aynı Üniversite’de İnşaat Mühendisliği ve Yönetimi dalında 1984 yılında tamamladı. 1987-2002 yılları arasında Alarko Arazi Geliştirme ve İnşaat Grubu’nda çeşitli projelerde mühendis ve yönetici olarak çalıştı. 2002-2007 yılları arasında Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2004-2015 yılları arasında Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yaptı. 2015 yılından bu yana Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

ÜZEYİR GARİH NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Alarko Holding’in kurucularından Üzeyir Garih, 25 Ağustos 2001’de İstanbul Eyüpsultan’da Hüseyin Şeyh Türbesi’ni ziyareti sırasında bıçaklanarak hayatını kaybetti. Şoförü ve korumasının izinli olduğu gün tek başına türbeye gitmişti. Cinayetten sonra kaybolan cep telefonu, Hasdal Kışlası’nda bir askerin üzerinde bulundu. Telefonun, Yener Yermez adlı bir başka asker tarafından verildiği ortaya çıktı. Firari olduğu anlaşılan Yener Yermez, 10 gün sonra Kayseri’ye giderken otobüste yakalandı.

Yermez, ifadesinde olay anında iyi giyimli birinden para istediğini, reddedilince sinirlendiğini ve bıçakla saldırdığını anlattı. İlk darbe sonrası Garih’in kendisine para verdiğini, ancak kan görünce bıçaklamaya devam ettiğini söyledi. Yermez, mahkeme tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İZZET GARİH'E NE OLDU?

Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, 19 Ocak’ta LinkedIn hesabına gelen bir mesajda ölüm tehdidi aldı. Ahmet Furkan B. tarafından gönderilen mesajda “Seninle birlikte tüm dünyayı ateşe veririm” ifadeleri yer aldı. Beş gün sonra, Ahmet Furkan B. Alarko Holding’in İstanbul Beşiktaş’taki merkez binasına giderek aracını hızla bina içine sürmeye çalıştı. Güvenlik görevlilerinin engelleme çabalarına rağmen binanın girişinde bulunan dubalara çarparak durdu. Ardından, “İzzet Garih buraya gelecek. Beni içeri almazsanız hem onu hem de sizi yakarım” şeklinde tehditler savurdu.