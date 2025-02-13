Yayınlanma: 13.02.2025 - 16:59

Güncelleme: 13.02.2025 - 16:59

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, ekonomiyle ilgili yaptığı değerlendirmeler ve eleştirilerle dikkatleri üzerine çekti. Ekonomi gündemine dair açıklamalarıyla kamuoyunun ilgisini çeken Turan’ın biyografisi, yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan kimdir? TÜSİAD Başkanı Orhan Turan kaç yaşında, nereli? İşte, ayrıntılar...

TÜSİAD BAŞKANI ORHAN TURAN KİMDİR?

Orhan Turan 1960 yılında Elazığ’ın Keban ilçesine bağlı Bayındır Köyü’nde üç çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. 10 yaşındayken ailesi ile birlikte İstanbul’a taşınan Orhan Turan, ilk ve orta öğrenimini Piri Reis İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Eğitim hayatına Atatürk Erkek Lisesi’nde devam eden Turan’ın çocukluğu ve gençliği İstanbul’un tarihi semtleri Kasımpaşa, Beyoğlu, Dolapdere ve Kurtuluşta geçti.

Eğitim Hayatı

İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü’nde okuyan iki ağabeyinin aksine, mühendisliğe ilgi duyan Orhan Turan, sınavda kazandığı Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden 1981 yılında mezun oldu. Turan ardından 1982’de Marmara Üniversitesi MBA (İşletme Yönetimi) programını tamamladı. Bir süre farklı iş kollarında çalışan Turan’ın kariyer öyküsündeki ilk dönüm noktası askerlik görevini asteğmen rütbesiyle kontrol mühendisi olarak tamamlaması oldu. Askerlik dönüşünde üniversitedeki arkadaşlarının kurduğu inşaat taahhütü şirketi ODE’de çalışmaya başlayan Turan, 1988 yılından itibaren yalıtıma odaklanarak bu alanda fark yaratmak amacıyla ODE Yalıtım’ı kurdu.

İş Hayatı

Yalıtım alanında küresel bir marka yaratma vizyonuyla ODE Yalıtım’a dört elle sarılan Orhan Turan, Türkiye’nin zorlu ekonomik dönemeçlerden geçtiği dönemlerde yaptığı hamleler ve yatırımlarıyla ODE Yalıtım’ın Türkiye’nin yüzde yüz sermaye ile üretim yapan en büyük yalıtım şirketi olma yolculuğuna da liderlik etti. Halihazırda 75 ülkeye yalıtım ürünleri ihracatı yapan şirketin yüzde 40’ı ihracat gelirlerinden oluşuyor ve 450 kişilik bir ekibi bulunuyor.

Özel Hayatı

Orhan Turan evli ve bir erkek çocuk babasıdır.

Aldığı Ödüller

Girişimciliği ve sivil toplum gönüllülüğünü gelecek nesillere ilham ve umut olma ideali ile benimseyen Turan, CNN Türk, Milliyet Gazetesi ve Ernst & Young işbirliğiyle yapılan Yılın Girişimcisi yarışmasında 2008 yılında “Yılın Girişimcisi” ödülünü aldı. 2013’te ise kurucusu olduğu ODE Yalıtım, Sabancı Üniversitesi ve TÜSİAD tarafından 2013’ün en rekabetçi şirketi seçildi. 2015 yılında, 10. Global Insulation Konferansı Ödülleri kapsamında Ode Yalıtım “Yılın Yalıtım Firması” seçilirken, Orhan Turan da “Yalıtımda Yılın İşadamı” ödülünü aldı. 2017 yılında ise ODE Yalıtım, TAIDER Aile İşletmeleri Derneği tarafından Kuzey Yıldızı: Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülü’ne layık görülerek kurumsal yapısını da tescillendirdi.