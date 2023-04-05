Feyenoord - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Feyenoord, Hollanda Kupası yarı finalinde genç milli futbolcu Ahmetcan Kaplan'ın takımı Ajax'ı konuk edecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği De Klassieker, TSİ 21:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 16:40
Feyenoord - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Hollanda Kupası yarı final turunda 'De Klassieker' heyecanı yaşanıyor.

Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Feyenoord, kendi sahasında genç milli futbolcu Ahmetcan Kaplan'ın takımı Ajax'ı konuk edecek.

FEYENOORD - AJAX MAÇI SAAT KAÇTA?

Feyenoord Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.

FEYENOORD - AJAX MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollandalı hakem Allard Lindhout'un yöneteceği karşılaşmanın herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Feyenoord, kupanın bir önceki turunda deplasmanda Heerenveen'i 1-0 mağlup ederek saf dışı bırakmıştı.

Ajax ise De Graafschaap'ı deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrılarak yarı finale yükselmişti.



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