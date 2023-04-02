Hollanda Ligi'nde Feyenoord deplasmanda affetmedi

Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Feyenoord, deplasmanda karşılaştığı Rotterdam'ı 3-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 17:42
Hollanda Ligi'nde Feyenoord deplasmanda affetmedi
Abone Ol google-news

Hollanda Ligi 27. hafta maçında Feyenoord, deplasmanda Rotterdam ile karşılaştı.

Sparta Stadion Het Kasteel'de oynanan maçı Feyenoord 3-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Igor Paixao, 70. dakikada Gimenez ve 78. dakikada Hancko kaydetti. Rotterdam'ın tek golünü Michael Pinto attı.

ROTTERDAM PENALTIDAN YARARLANAMADI

Rotterdam'da Van Crooij, 45+3. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.

Milli oyuncu Orkun Kökçü maçta 90 dakika sahada kaldı.

Alınan bu sonuçla birlikte Feyenoord, Ajax'ın takıldığı haftada puanını 64'e çıkardı ve 8 puan farkla liderliğini sürdürdü. Rotterdam ise 46 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Feyenoord, Waalwijk ile karşılaşacak. Rotterdam ise AZ Alkmaar'ı ağırlayacak.


feyenoord Sparta Rotterdam Hollanda Eredivisie orkun kökçü

İlgili Haberler

Feyenoord, Fortuna Sittard'ı 4 golle geçti

Feyenoord, Fortuna Sittard'ı 4 golle geçti
Orkun Kökçü: 'Ajax büyük, Feyenoord halkın takımı'

Orkun Kökçü: 'Ajax büyük, Feyenoord halkın takımı'
Orkun Kökçü'nün takımı Feyenoord'dan destek mesajı

Orkun Kökçü'nün takımı Feyenoord'dan destek mesajı

En Çok Okunan Haberler