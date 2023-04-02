Hollanda Ligi'nde Feyenoord deplasmanda affetmedi
Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Feyenoord, deplasmanda karşılaştığı Rotterdam'ı 3-1 mağlup etti.
Hollanda Ligi 27. hafta maçında Feyenoord, deplasmanda Rotterdam ile karşılaştı.
Sparta Stadion Het Kasteel'de oynanan maçı Feyenoord 3-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Igor Paixao, 70. dakikada Gimenez ve 78. dakikada Hancko kaydetti. Rotterdam'ın tek golünü Michael Pinto attı.
ROTTERDAM PENALTIDAN YARARLANAMADI
Rotterdam'da Van Crooij, 45+3. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.
Milli oyuncu Orkun Kökçü maçta 90 dakika sahada kaldı.
Alınan bu sonuçla birlikte Feyenoord, Ajax'ın takıldığı haftada puanını 64'e çıkardı ve 8 puan farkla liderliğini sürdürdü. Rotterdam ise 46 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Feyenoord, Waalwijk ile karşılaşacak. Rotterdam ise AZ Alkmaar'ı ağırlayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İmar affı'nın reklam yüzü o paylaşımları sildi
- Bülent Turan'dan Kerem Kınık'a sert sözler
- Meclis'in kapanmasına günler kala...
- Erdoğan'dan Akşener'e yeni tehdit
- Ataköy'de bir seçmen listesi: 'Doğuştan Türk olan yok'
- İstanbul'da bugün bu yollar trafiğe kapalı!
- Garo Paylan'dan TİP açıklaması: 'Çok çaba sarf ettik...'
- Erdoğan ve bakanlar için harekete geçildi
- Hadise'den Kızılcık Şerbeti dizisi isyanı! Ateş püskürdü
- Velilerle ilişki yaşayan müdür hakkında yeni gelişme