Feyenoord'dan Fenerbahçe rövanşı öncesi galibiyet!

9.08.2025 22:03:00
Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord, Fenerbahçe ile oynayacağı rövanş maçı öncesinde ligin ilk haftasında sahasında NAC Breda'yı 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turundaki rakibi Feyenoord, Hollanda Ligi'nin ilk haftasında sahasında NAC Breda'yı konuk etti. 

De Kuip Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri mücadelenin 3. dakikasında Sem Steijn ve 55. dakikada Ayase Ueda kaydetti.

Bu sonuçla birlikte lige 3 puanla başlayan Feyenoord, averajla ikinci sırada konumlandı.

Feyenoord, temsilcimiz Fenerbahçe ile 12 Ağustos Salı günü İstanbul'da karşılaşacak. Hollanda ekibi, ilk karşılaşmayı son dakikalarda bulduğu gol ile 2-1 kazanmıştı.

VAN PERSIE 4 OYUNCUSUNU DİNLENDİRDİ

Fenerbahçe karşılaşmasında ilk 11'de süre alan sol bek Jordan Bos, orta saha Quinten Timber ve In-Beom Hwang ile sol kanat Leo Sauer, NAC Breda mücadelesine ilk 11'de başlamadı.

