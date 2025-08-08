Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'den transfer açıklaması: 'İkinci faza başladık'

8.08.2025 15:48:00
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, Şampiyonlar Ligi'ndeki Feyenoord eşleşmesi ve transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, Feyenoord eşleşmesi ve transfer çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ketenci, basın mensuplarına yaptığı yazılı açıklamada, Feyenoord ile UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunda oynadıkları ilk maçta anlık bir dikkatsizlik yaşadıklarını belirtti. Karşılaşmanın ilk yarısındaki oyundan memnun olmadıklarını vurgulayan Ketenci, ikinci yarıdaki futbolun ise tur için kendilerine umut verdiğini aktardı.

Müsabakanın son bölümünde beraberliği bulduktan sonra yedikleri golün kendilerini çok üzdüğünü kaydeden Ketenci, "Feyenoord karşısında ilk yarıda oynadığımız futbol hiçbirimizi mutlu etmedi. Ancak ikinci yarıda oyunu dengeledik, ağırlığımızı koyduk ve bunun sonucunda golü bulduk. Maçın son anlarında biraz daha dikkatli olabilsek, o basit golü yemeyecektik. Özellikle ikinci yarıdaki futbol Kadıköy'de turu geçebileceğimizin göstergesi oldu. Oyuncularımız buna inanıyor. İlk maçta onları en çok üzen şey, maçı beraberliğe getirdikten sonra basit bir gol yememizdi." ifadelerini kullandı.

"MAÇIN SADECE İLK YARISI BİTTİ"

Ahmet Ketenci, Feyenoord mücadelesinin ilk yarısının sona erdiğini ve ikinci yarının Kadıköy'de oynanacağını vurguladı.

Rakiplerini muhteşem bir taraftar önünde ağırlayacaklarının altını çizen Ketenci, "Bizim için bu maçın sadece ilk yarısı 2-1 bitti. İkinci yarıyı, yani rövanşı, kendi evimizde ve muhteşem taraftarımızın önünde oynayacağız. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Hocamızın da dediği gibi, Kadıköy cehenneminde rakibimizi misafir edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"TRANSFER ÇALIŞMALARININ İKİNCİ FAZI BAŞLADI"

Teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda öncelikli transferleri gerçekleştirdiklerini vurgulayan Ketenci, "Başkanımız, hocamız, sportif direktörümüz ile transfer çalışmalarını da yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. İlk etapta hocamızın acil alınmasını istediği oyunculara odaklandık. O transferlerimizi tamamladık. Yeni transferlerimizin ortaya koyduğu futbol Feyenoord maçında bizleri memnun etti. Uyum süreci sonunda çok daha iyi futbol izlettireceklerini gösterdiler. Acil ihtiyaçlarımızdan sonra transfer çalışmalarımızın ikinci fazına başladık, şimdi de ihtiyacımız olan bölgelere takviyeler yapacağız." şeklinde görüş belirtti.

Ketenci, sözlerini, taraftara ilişkin şu ifadelerle noktaladı:

"Taraftarlarımızdan ricam, Kadıköy'ü gerçek bir cehenneme çevirmeleri. Bu atmosfer turun anahtarlarından biri olacak. Hep birlikte inanırsak, başarabiliriz. Rakibimize 90 dakika boyunca nefes aldırmayacak bir atmosfer yaratmalıyız. Bu tribünlerin ateşiyle rakibin dizlerinin titrediğini, hocamızla, oyuncularımızla ve sizlerle birlikte defalarca yaşadık. Şimdi yine yaşayacağız. Bu işin bir de Kadıköy'ü var."

İlgili Konular: #fenerbahçe #transfer #Ahmet Ketenci

