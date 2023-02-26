Feyenoord, Fortuna Sittard'ı 4 golle geçti

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 16:26

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 16:26

Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un formasını giydiği Fortuna Sittard, Hollanda Eredivisie'nin 23'üncü hafta karşılaşmasında Orkun Kökçü'nün formasını terlettiği lider Feyenoord'u konuk etti.

Feyenoord, ilk yarısını 3-0 önde kapattığı karşılaşmadan 4-2 galip ayrılarak puanını 52'ye yükseltti ve liderliğini devam ettirdi.

Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri, 10'uncu dakikada kendi kalesine Ximo Navarro, 16'ncı dakikada Mats Wieffer, 43'üncü dakikada Santiago Gimenez ve 63'üncü dakikada Igor Paixao kaydetti.

Fortuna Sittard'ın golleri ise 48'inci dakikada Burak Yılmaz'ın asistinde Deroy Duarte ve 84'üncü dakikada Dimitrios Siovas'tan geldi. Ev sahibi ekipte Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup; Feyenoord'ta ise Orkun Kökçü karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

Hollanda Eredivisie'nin 24'üncü haftasında Fortuna Sittard, 3 Mart'ta deplasmanda Utrecht ile karşılaşacak, Feyenoord ise Groningen'i konuk edecek.