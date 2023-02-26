Beşiktaş'ta Emre Kocadağ, Hatayspor ve Gaziantep FK maçlarının geçersiz sayılmasını istiyor

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 12:39

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 12:40

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den sonra, siyah-beyazlı takımın Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ da, Hatay ve Gaziantep FK'nin bu sezon oynadığı tüm maçların geçersiz sayılması gerektiğini söyledi.

Yaşanan deprem felaketi sonrası birçok kulüp lige devam etmeme kararı aldı. TFF de söz konusu kulüplerin gelecek sezon hakları saklı kalmak üzere bu sezon ligden çıkarılacaklarını duyurdu. Bununla beraber son günlerde özellikle Süper Lig’de “Çekilen takımların daha önce oynadıkları maçların sonuçları yok sayılmalı mı yoksa sayılmamalı mı?” tartışmaları gündemde.

Emre Kocadağ

Hürriyet'te yer alan habere göre, Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ da çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Kocadağ konuyla ilgili olarak, "UEFA'nın kesin açıklaması var sanırım bunu da hem futbol federasyonumuz hem de kulüplerimiz en ince detayına kadar biliyorlardır. Burada şu var, UEFA bu tür afet durumlarında çekilecek takımların tüm puanlarının silinmesini önerirken kesin kararı ülke futbol federasyonlarına bırakıyor. Biz bu konuda haklıyız" dedi.

Ahmet Nur Çebi

AHMET NUR ÇEBİ: "BENCE YOK KABUL EDİLMELİ"

Başkan Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Birileri gitmiş onlarla deplasmanda oynamış. Puan anlamında her kulüp mücadelede ediyor. Siz kalkar da şimdi iki maçını Antep'te deplasmanda oynamış bir takımla, iki maçını sahasında oynamış bir takımın almış olduğu puanların ligin tescilinde, sonunda adil olduğunu düşünebilir misiniz? Bence hayır. Bence yok kabul edilmeli" ifadelerini kullanmıştı.