Levent Şahin, İskenderunspor'un başına geçti: Sezon sonuna kadar hiçbir ücret almayacak

İskenderunspor, bir dönem Fatih Terim'in de yardımcılığını yapan Levent Şahin ile anlaşma sağladıklarını açıkladı. Şahin, TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibinden hiçbir ücret almayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 15:04
Levent Şahin, İskenderunspor'un başına geçti: Sezon sonuna kadar hiçbir ücret almayacak
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İskendersunpor, teknik direktörlük koltuğuna Levent Şahin'i oturttuklarını açıkladı.

Bir dönem Fatih Terim'in de yardımcılığını yapan Şahin, Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında İskenderun'da bulunan 3 kuzeni ve 1 eniştesini kaybetmişti.

Afet bölgesine mesleğini kullanarak katkı vermek isteyen Levent Şahin, sezon sonuna kadar hiçbir ücret almadan görev yapacak.


İskenderunspor deprem Levent Şahin TFF 2. Lig Kırmızı Grup

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