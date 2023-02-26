Levent Şahin, İskenderunspor'un başına geçti: Sezon sonuna kadar hiçbir ücret almayacak

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 15:04

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 15:04

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İskendersunpor, teknik direktörlük koltuğuna Levent Şahin'i oturttuklarını açıkladı.

Bir dönem Fatih Terim'in de yardımcılığını yapan Şahin, Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında İskenderun'da bulunan 3 kuzeni ve 1 eniştesini kaybetmişti.

Afet bölgesine mesleğini kullanarak katkı vermek isteyen Levent Şahin, sezon sonuna kadar hiçbir ücret almadan görev yapacak.