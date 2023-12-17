Feyenoord, Heracles deplasmanında gol oldu yağdı!
Feyenoord, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 16. haftasında deplasmanda karşılaştığı Heracles'i 4-0 mağlup etti.
Hollanda Eredivisie'nin 16. hafta karşılaşmasında Feyenoord deplasmanda konuk olduğu Heracles'i 4-0 mağlup etti.
Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 4 ve 12. dakikalarda Calvin Stengs, 48. dakikada Lutsharel Geertruida ve 60. dakikada Quinten Timber kaydetti.
Feyenoord bu galibiyetle puanını 38'e çıkartırken, Heracles ise 15 puanda kaldı.
Feyenoord bir sonraki karşılaşmasında sahasında NEC Nijmegen'i ağırlarken, Heracles deplasmanda Waalwijk'e konuk olacak.
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