Hull City'de Acun Ilıcalı'dan teknik direktör kararı!
İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, İngiliz teknik direktör Liam Rosenior ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Championship'te başarılı bir sezon geçiren Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yeni gelişmeyi duyurdu.
İngiliz ekibi, iyi performansıyla takımı play-off'a taşıyan 39 yaşındaki teknik direktör Liam Rosenior'un sözleşmesini uzattı.
52 MAÇTA 18 GALİBİYET
Genç teknik direktörle 2026 yılına kadar yeni sözleşme imzalandığı açıklandı.
2022 yılında imza atan İngiliz çalıştırıcı 52 maçta 18 galibiyet, 20 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı.
"OLMAK İSTEYECEĞİM BAŞKA BİR YER YOK"
Liam Rosenior, imzasının ardından, "Çok mutluyum, olmak isteyeceğim başka bir yer yok. Acun Ilıcalı ve Tan Kesler, burada olduğum sürede harika işler çıkardılar. Geleceğimi bu kulübe bağlamak konusunda hiçbir zaman şüphe duymadım. Burayı kesinlikle çok seviyorum. Bunun bir yolculuğun başlangıcı olduğundan emin olmalıyız ve umarım başarılı bir yolculuk olur. Bu kulübü temsil etmekten gurur duyuyorum. Önümüzdeki birkaç yılın bizim için neler getireceğini görmek için sabırsızlanıyorum. Umarım birçok güzel anı yaratabiliriz" diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- ABD'deki maaşı ortaya çıktı
- Real Madrid'den Arda Güler kararı!
- İşte İstanbul'da zemini çok sıkıntılı 8 bölge
- Vatandaşlık alan Suriyeli sayısı belli oldu!
- Piyade okulunda cemaat yapılanması mı?
- İnce ‘6’lı masa’yı eleştirdi
- Eski Galatasaray başkanlarından çağrı
- AFAD duyurdu: Muğla açıklarında deprem
- 'Bozuk saat bile...'
- O saatlere dikkat! Sağanak ve kar yağışı uyarısı...