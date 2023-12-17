Hull City'de Acun Ilıcalı'dan teknik direktör kararı!

Yayınlanma: 17.12.2023 - 17:33

Güncelleme: 17.12.2023 - 17:33

Championship'te başarılı bir sezon geçiren Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yeni gelişmeyi duyurdu.

İngiliz ekibi, iyi performansıyla takımı play-off'a taşıyan 39 yaşındaki teknik direktör Liam Rosenior'un sözleşmesini uzattı.

52 MAÇTA 18 GALİBİYET

Genç teknik direktörle 2026 yılına kadar yeni sözleşme imzalandığı açıklandı.

2022 yılında imza atan İngiliz çalıştırıcı 52 maçta 18 galibiyet, 20 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı.

"OLMAK İSTEYECEĞİM BAŞKA BİR YER YOK"

Liam Rosenior, imzasının ardından, "Çok mutluyum, olmak isteyeceğim başka bir yer yok. Acun Ilıcalı ve Tan Kesler, burada olduğum sürede harika işler çıkardılar. Geleceğimi bu kulübe bağlamak konusunda hiçbir zaman şüphe duymadım. Burayı kesinlikle çok seviyorum. Bunun bir yolculuğun başlangıcı olduğundan emin olmalıyız ve umarım başarılı bir yolculuk olur. Bu kulübü temsil etmekten gurur duyuyorum. Önümüzdeki birkaç yılın bizim için neler getireceğini görmek için sabırsızlanıyorum. Umarım birçok güzel anı yaratabiliriz" diye konuştu.