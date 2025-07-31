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Feyenoord maçları öncesi... Fenerbahçe'den TFF'ye erteleme başvurusu!

Feyenoord maçları öncesi... Fenerbahçe'den TFF'ye erteleme başvurusu!

31.07.2025 09:32:00
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Feyenoord maçları öncesi... Fenerbahçe'den TFF'ye erteleme başvurusu!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşacağı Alanyaspor maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunun ilk haftasındaki 9 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Alanyaspor karşılaşmasının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna başvurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda ekibi Feyenoord ile oynanacak 3. eleme turu maçları nedeniyle Alanyaspor karşılaşmasının ertelenmesi için başvuru yapıldı.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord ile ilk maçı 6 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı ise 12 Ağustos'ta İstanbul'da oynayacak.

İlgili Konular: #TFF #fenerbahçe #Alanyaspor

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