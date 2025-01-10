Feyenoord, Van Persie'nin oğlunun sözleşmesini uzattı

Robin van Persie'nin oğlu Shaqueel Van Persie, Feyenoord ile 2028'e kadar yeni sözleşme imzaladı.

Feyenoord, Van Persie'nin oğlunun sözleşmesini uzattı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2025 - 16:13

Feyenoord, Robin van Persie'nin oğlu Shaqueel van Persie'nin sözleşmesi 2028'e kadar uzattı.

18 yaşındaki futbolcu, bu sezon Feyenoord formasıyla çıktığı 4 resmi maçta 2 gol attı.

İLK PROFESYONEL İMZA 2022'DE

Robin van Persie'nin Fenerbahçe forması giydiği yıllarda sarı-lacivertlilerin altyapısında top koşturan Shaqueel kariyerinin ilk profesyonel sözleşmesini 2022 yılında Feyenoord ile imzalamıştı.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Van Persie, 2015 yazında sarı-lacivertli ekibe transfer olurken o dönem 9 yaşında olan Shaqueel imza töreninde babasıyla sahaya çıkmış ve birlikte şov yapmışlardı.


Etiketler: #shaqueel van persie #robin van persie #feyenoord

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