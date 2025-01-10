Feyenoord, Van Persie'nin oğlunun sözleşmesini uzattı
Robin van Persie'nin oğlu Shaqueel Van Persie, Feyenoord ile 2028'e kadar yeni sözleşme imzaladı.
Feyenoord, Robin van Persie'nin oğlu Shaqueel van Persie'nin sözleşmesi 2028'e kadar uzattı.
18 yaşındaki futbolcu, bu sezon Feyenoord formasıyla çıktığı 4 resmi maçta 2 gol attı.
İLK PROFESYONEL İMZA 2022'DE
Robin van Persie'nin Fenerbahçe forması giydiği yıllarda sarı-lacivertlilerin altyapısında top koşturan Shaqueel kariyerinin ilk profesyonel sözleşmesini 2022 yılında Feyenoord ile imzalamıştı.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Van Persie, 2015 yazında sarı-lacivertli ekibe transfer olurken o dönem 9 yaşında olan Shaqueel imza töreninde babasıyla sahaya çıkmış ve birlikte şov yapmışlardı.
Etiketler: #shaqueel van persie #robin van persie #feyenoord
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