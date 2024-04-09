Robin van Persie sahalara geri dönüyor
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Robin van Persie'nin, Eredivisie ekibi Heerenveen'in yeni teknik direktörü olacağı iddia edildi.
Hollandalı efsane futbolcu Robin van Persie, ilk teknik direktörlük deneyimini yaşamak için geri sayıma geçti. Bir dönem Fenerbahçe formasını da terleten eski futbolcu için Hollanda'dan çarpıcı bir iddia geldi.
HEERENVEEN, VAN PERSIE İLE GÖRÜŞTÜ
NTV Spor'un Hollanda basınından aktardığı habere göre, Eredivisie ekibi Heerenveen, Robin van Persie ile ilk dirsek temasını kurdu. İddialara göre efsane futbolcu, ilk A takım teknik direktörlük macerasını yaşamaya çok yakın.
FEYENOORD'DAN U21 TEKLİFİ
Ayrıca haberde Feyenoord'un gelecek sezon Robin van Persie'yi U21 Takımı'nın başına geçirmek istediği ancak van Persie'nin A Takım çalıştırmayı arzuladığı belirtildi.
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