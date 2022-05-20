Feyenoord'un milli futbolcusu Orkun Kökçü: Beşiktaş'ta oynamak isterim
Kariyerini Hollanda ekiplerinden Feyenoord'da sürdüren Orkun Kökçü, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu, küçüklüğünden bu yana taraftarı olduğunu belirttiği Beşiktaş ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
Feyenoord'da oynayan milli futbolcu Orkun Kökçü, Roma ile 25 Mayıs'ta oynayacakları UEFA Konferans Ligi Finali öncesinde bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.
Avrupa Konferans Ligi finalinde 25 Mayıs'ta Roma ile oynayacakları maçla ilgili milli futbolcu, "Gelecek çarşamba bizi çok büyük bir maç bekliyor. Feyenoord tarihinde dört final var dördü de şampiyonlukla bitti. İlk kaybeden takım olmak istemiyoruz" dedi.
"BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK İSTERİM"
Beşiktaş'ta forma giymek istediğini de dile söyleyen Orkun Kökçü, "Küçüklüğümden beri taraftarı olduğum takımda oynamak isterim. Gelecekte neler olacağını bilemeyiz. Beşiktaş'ta oynamak isterim. İnşallah gelecekte bunu yaşayabilirim" açıklamasında bulundu.
Feyenoord altyapısında yetişen Orkun Kökçü, bu sezon dört farklı kulvarda toplam 49 maçta süre aldı. 21 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 9 asistle oynadı.
2018'de A takıma yükselen Orkun Kökçü'nün Feyenoord'la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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