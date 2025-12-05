Feyyaz Uçar'ın acı günü: Torunu vefat etti

Beşiktaş'ta futbolcu, antrenör ve yönetici olarak görev yapan Feyyaz Uçar, torunu Can Arbay'ın vefat haberiyle sarsıldı.

BEŞİKTAŞ'TAN TAZİYE MESAJI

Siyah beyazlı kulüpten yayımlanan taziye mesajında "Efsane futbolcumuz Feyyaz Uçar'ın torununun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden Can Arbay'a Allah'tan rahmet, Uçar ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE DE AÇIKLAMA YAPTI

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Uçar için sarı lacivertli kulüpten de bir taziye mesajı geldi. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Bir dönem Futbol A Takımımızın formasını giyen eski milli oyuncu ve teknik direktör Feyyaz Uçar’ın torunu Can Arbay’ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; Feyyaz Uçar’a, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz."