Feyyaz Uçar'dan tepki: 'Kimse Beşiktaş'a ayar vermeye kalkmasın'

Beşiktaş Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, siyah beyazlı ekibin Rizespor'u 3-2 yendiği maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

AA
Yayınlanma: 04.05.2024 - 09:12
Feyyaz Uçar'dan tepki: 'Kimse Beşiktaş'a ayar vermeye kalkmasın'
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Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uçar, "Teknik heyet ve futbolcularımızı kutluyoruz. Oyuncularımızın bu çabasının yine bugün yanlış kararlarla göz ardı edildiğini görüyoruz. Bize göre iki penaltı pozisyonu var. 'Bu da mı değil?' dedirtecek pozisyonlar. İlk pozisyonda destek eli denilen şeyin havada olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Oyuncunun eli havada, penaltı olduğunu düşünüyoruz. Salı günü bizim için en önemli maça çıkacağız. O maçtan önce kimse bize ayar vermeye kalkmasın. Beşiktaş büyük bir camiadır. Bu insanları üzmemek lazım. Kendi siyasi çıkarları için kime Beşiktaş'ımıza ayar vermeye kalkmasın" diye konuştu.

Beşiktaşlı taraftarları Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında MKE Ankaragücü ile oynayacakları rövanş maçına beklediklerini ifade eden Uçar, "Bütün taraftarımızı salı günü maça bekliyoruz. Beşiktaş birlik olduğunda neler olduğuna bütün ülkenin şahit olmasını istiyoruz. Çocuklarımızın güzel mücadelesi var. Bu mücadeleye bütün taraftarımız destek versin. Sezonun maçı, onlara ihtiyacımız var. Büyük Beşiktaş taraftarı istediği zaman maç kazandırır. Onların sayesinde ben çok maç kazandım" ifadelerini kullandı.


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