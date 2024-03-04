FIA Başkanı Sulayem açıkladı: 'Erdoğan ile Formula 1'in geri dönüşünü konuştuk'

Yayınlanma: 04.03.2024 - 13:32

Güncelleme: 04.03.2024 - 13:33

Uluslararası Motorsporları Federasyonu (FIA) Başkanı Muhammed Ben Sulayem, 3 Mart Pazar günü Marmaris'te Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Toplantıya eski Türkiye ralli şampiyonu ve FIA Dünya Motor Sporları Konseyi üyesi Serkan Yazıcı'ya ek olarak Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ev sahipliği yaptı.

Görüşmelerde FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası ve FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye'ye geri dönme olasılığı ele alındı.

"F1'İN TÜRKİYE'YE DÖNÜŞÜNÜ KONUŞTUK"

Görüşmelerle ilgili olarak FIA Başkanı Muhammed Ben Sulayem açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Görüşmelerimiz bir dizi konu üzerinde yoğunlaşırken, Formula 1 ve WRC'nin Türkiye'ye dönüş olasılığını ele aldık. İstanbul Park sürücüler arasında popüler olan modern bir pist. İstanbul ise Formula 1'in dönüşünü kollarını açarak karşılayarak gelişen önemli bir metropol. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Formula 1 ve WRC gibi dünya klası etkinliklerin ülkeye getirdiği ekonomik ve kültürel etkinin öneminin farkında. Türkiye'deki Üye Kulübümüz TOSFED, büyük motor sporları etkinliklerinin düzenlenmesi ve yönetilmesi konusunda zengin bir deneyime sahip. Eğer her şey bir araya gelirse, her iki dünya klası etkinliğin de Türkiye'ye dönüşünü görebiliriz. Cumhurbaşkanı ile ülkedeki yol kullanıcıları arasında yol güvenliği bilincinin arttırılmasının önemini ve FIA'nın bu alandaki araştırma programlarımız aracılığıyla nasıl destek sağlayabileceğini de görüştüm."

TÜRKİYE, 11 KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞTI

Türkiye 2005-2011 yılları arasında dokuz kez Formula 1 Grand Prix'sine ev sahipliği yapmış, ayrıca 2020 ve 2021 yıllarında yine takvimde yer almıştı.

Ülkemiz aynı zamanda 2003-2010 ve 2018, 2019 ve 2020 yılları arasında olmak üzere 10 kez de WRC yarışına ev sahipliği yaptı.