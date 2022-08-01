FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye Almanya'yı mağlup etti
FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda son grup maçında Türkiye, Almanya’yı 68-64'lük skorla mağlup etmeyi başardı.
FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası B Grubu üçüncü ve son maçında Türkiye, Almanya'yı 68-64 mağlup etti.
İlk periyodu 21-14 Almanya üstünlüğünde geçilen maçın devresine 39-39 eşitlikle girildi.
Üçüncü periyodu 8 sayı farkla 59-51 önde tamamlayan Almanya karşısında son çeyrekte toparlanan ay-yıldızlı ekip, müsabakadan 68-64 galip ayrıldı.
Bu sonuçla grubu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, son 16 turunda 3 Ağustos Çarşamba günü Büyük Britanya ile çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek.
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